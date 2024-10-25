Авиакомпания Utair увеличила ручную кладь для туристов с ноутбуками

Авиакомпания UTair изменила правила провоза ручной клади на своих рейсах. Теперь все туристы могут брать ноутбук на борт в отдельной сумке сверх установленной нормы. Она, напомним, составляет 5 кг с максимальными габаритами 40х30х20 см. И ранее все туристы должны были уместить свое устройство в этот диапазон вместе с остальными вещами.

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Сумка для ноутбука может быть жесткой, но в целом должна соответствовать его размеру. В частности, не допускается превышать 10 см в толщину. При этом в ней могут находиться только сам гаджет и его комплектующие. Компьютерная мышь, зарядное устройство, гарнитура, записная книжка – это всё можно. А вот идти на ухищрения и загружать эту емкость другими вещами не стоит:

«Сотрудники Utair могут предложить вам продемонстрировать содержимое. Если в ней окажутся посторонние вещи, помимо перечисленных выше, сумку примут к перевозке по правилам провоза дополнительной ручной клади, за которую придется заплатить отдельно», – пояснили в авиакомпании.

Напомним, что из перевозчиков, установивших наиболее жесткие требования к ручной клади, на текущий момент сверх нормы брать с собой ноутбук позволяет только «Победа». Она разрешает пассажирам провозить устройство «в мягком чехле», габариты которого четко не регламентированы, что всегда вызывает вопросы у пассажиров.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам перенесли рейс на сутки из-за застрявшего в салоне самолета ноутбука.