Советы психолога для автопутешествия всей семьей

Дачный сезон завершился, но возможности для интересных поездок не закончились. Отправиться в увлекательный вояж на машине всей семьей, чтобы посетить соседний город или отдохнуть у родственников, можно в любое время года. Ко дню автомобилиста, который приходится на 27 октября, специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал об особенностях такого времяпровождения и как к нему подготовиться.

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Любая поездка — это одновременно и приятное событие, ожидание чего-то нового, свежих впечатлений и эмоций, но и масса забот, связанных с подготовкой. Этот процесс нередко сопровождается различными страхами: заплутать по дороге, не найти места для ночевки, бытовые и технические трудности во время передвижения, незнакомое место и люди.

Ослабить эти переживания, равно как и подготовиться к автопутешествию, будет проще, следуя несложным советам.

Никаких конфликтов

Стоит помнить, что автомобиль, даже большой и просторный — замкнутое пространство, из которого никуда не деться во время дороги. Постарайтесь избегать конфликтных тем и каких-то резких высказываний. Особенно если маршрут предстоит неблизкий. Ведь если между путешественниками случится спор или ссора, то атмосфера не будет сопутствовать хорошему настроению.

Сделайте поездку комфортной

Позаботьтесь о том, чтобы в автомобиле было уютно и комфортно. Для этой цели подойдут подушки и пледы, если погода будет достаточно холодной, а чтобы скоротать время и получить удовольствие за просмотром видео, захватите гаджеты для детей (и не только для них). Кстати, в пути можно поиграть в города, импровизированные шарады, загадывать загадки — это непременно скрасит время.

«Снимать на камеру места, которые посещаете, создать своеобразный влог для семейного архива — хорошая и занимательная активность, которая поможет разнообразить дорогу. Ну и, конечно, стоит запастись вкусными снеками и водой на случай перекуса и долгих перегонов, на которых нет кафе и ресторанов», — добавил Денис Хакимов.

Составьте план

Помимо очевидных приготовлений вроде денег, офлайн-карт (на случай отсутствия Интернета), документов на автомобиль, важно запастись подходящей для сезона и места назначения одеждой, средствами гигиены, влажными салфетками, расширенной аптечкой.

«Никогда нельзя быть абсолютно уверенным в том, что может произойти, но и набирать целый прицеп — тоже не лучший вариант. Подойти к этому процессу лучше разумно, без фанатизма. Подготовка позволит избежать стресса, когда приходится в спешке собираться накануне. Да и сам вояж лучше продумать до момента отбытия: наиболее короткий путь, остановки в каких-то интересных местах, чтобы можно было всем вместе осмотреть достопримечательности», — отметил психолог.

Главное — отдых

Крайне важный момент. Если за рулем только один человек, то обязательно нужно каждые пару часов останавливаться для разминки: выйти из машины, потянуться, дать затекшим мышцам расслабиться. Хорошо, когда оба супруга водят автомобиль и могут подменять друг друга. Если дорога занимает несколько дней, то лучше рассмотреть варианты с комфортным ночлегом в приятном месте, а не на обочине. От физического и психологического состояния взрослых зависит безопасность всего путешествия.

Сохраняйте позитивный настрой

Помните, ради чего все затевалось: отлично провести время всей семьей, побывать в новом месте, повидать родственников и друзей. Позитивные эмоции — то, что станет топливом для движения вперед. Лучше поставить во главу угла именно эти ориентиры, обсудить до начала мероприятия возможные сложности, недомолвки, накопившееся недовольство и обиды, чтобы в самой поездке этот эмоциональный груз не омрачал отдых.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.