Эксперт поделился секретами экономии на путешествиях в межсезонье

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что для тех, кто хочет отдохнуть бюджетно, оптимальным вариантом могут стать туры в межсезонье. Он рассказал о нюансах, которые следует учесть в этом случае.

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«Спрос на путешествия не падает, а только становится больше», – отметил он.

Горин подчеркнул, что в последние годы цены на туристический отдых ежегодно растут на 10-20 %. Также вице-президент РСТ предложил несколько способов сделать свой отдых более экономичным. Он обратил внимание на то, что в межсезонье цены на туры обычно ниже, чем в пиковые месяцы.

Горин рекомендует россиянам воспользоваться акциями раннего бронирования, по которым скидки могут достигать 40 %. Также стоит рассмотреть туристические пакеты, включающие в себя не только авиабилеты, но и проживание в отеле, что может существенно сэкономить средства, передает «АиФ».

Ранее российский союз туриндустрии (РСТ) выдвинул предложение о создании государственного фонда гарантий для выездного туризма. В такой фонд планируют отчислять по 100 рублей с каждого проданного зарубежного тура.