Туристы жалуются на проблемы с получением справок по ортодромии

Турагенты сообщают, что в последнее время их клиентам стало труднее получить у авиакомпании справку по ортодромии – кратчайшему расстоянию между двумя точками на поверхности Земли. Такие документы нужны, чтобы вернуть деньги за авиабилеты тому, кому это положено по закону, например работникам федеральных ведомств, проживающим на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях.

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Заказывать справку у международных перевозчиков – занятие бесполезное, признаются турагенты. Так, в сентябре туристка из Архангельской области не смогла доказать в суде правомерность получения компенсации за билет из Антальи в Москву в том числе и потому, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines не выдала пассажирке справку по ортодромии. Как выяснилось в ходе судебного заседания, перевозчик вообще не предоставляет такую услугу.

Но есть сложности и с отечественными компаниями, связанные, как отметила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, со сроками оформления документов. Одним из последних примеров поделилась с TourDom.ru подписчица чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома»:

«Раньше в AZUR air справку по ортодромии делали максимум недели за три. Сейчас же ждем уже больше месяца. Несколько раз звонили и несколько раз писали в авиакомпанию. Говорят, в ближайшее время будет готова, но так и нет».

Дополнительное неудобство – не получится заказать справку через сайт, он работает некорректно.

«Конец финансового года на носу – людям нужно сдавать документы для получения возврата стоимости перелета», – добавила наша собеседница.

Редакция TourDom.ru связалась с AZUR air, там извинились за временные неудобства и отметили, что проблемы были вызваны техническим сбоем, который в настоящее время уже устранен. Оформление справок, заявки на которые направлены ранее, сейчас происходит в ручном режиме. И в связи с возросшим объемом работы сотрудников время выдачи справок увеличилось.

Кроме того, в AZUR air обратились к пассажирам и турагентам, которые уже подали заявки, но пока не получили ответа на свой запрос:

«Просим дополнительно информировать авиакомпанию по адресу call@azurair.ru и указать ФИО, номера рейсов, даты вылета, почтовый адрес для отправки оригиналов "Почтой России", подтверждение об оплате, а также справку от туроператора, если заявка оформлялась на справку о подтверждении перелета с указанием процентной части стоимости перелета по территории России».

Впрочем, случаются ситуации, когда справки по ортодромии выдают и международные перевозчики. В августе TourDom.ru писал о проживающей в Сыктывкаре сотруднице Пенсионного фонда РФ, которая отстояла право на бесплатный перелет в Турцию и обратно. В суде была предоставлена соответствующая справка, выданная турецкой авиакомпанией.