Более половины россиян предпочитают белый текстиль в путешествиях

Большинство опрошенных россиян в своих путешествиях предпочитают постельное белье и полотенца белого цвета. Такой текстиль дает ощущение чистоты и свежести, с ним отсутствует визуальный шум. Кроме того, белое постельное белье любят за то, что с ним меньше риск забыть что-то из своих вещей на кровати в отеле.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования. На втором месте — природные оттенки, на третьем — яркие акцентные вещи с рисунком. Исследование показало, что качество и чистота постельного белья в номере важны большинству опрошенных, при этом треть из них настолько щепетильны, что просят поменять изделия, если что-то не устраивает в его качестве.