Какой новый документ нужен для получения шенгена

Некоторые консульства стран Европейского союза обновили список документов, необходимых для получения визы. Об этом 23 октября рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Теперь для получения шенгена в число необходимых документов входит выписка о трудовом стаже. Она станет обязательной для всех стран Шенгенской зоны.

Визовые центры Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Мальты, Хорватии и Эстонии теперь требуют от всех заявителей старше 18 лет, независимо от целей поездки еще один документ: выписку из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Она должна быть подписана цифровой или «живой» подписью.

Индивидуальные предприниматели должны предоставить справку 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, а также выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство ОГРН. Безработные заявители должны предоставить документ, подтверждающий их связь с Россией. Например, справку о владении недвижимостью.

Изменение списка документов, предоставляемых заявителями в России для получения краткосрочных виз, связано в решением Еврокомиссии от 11 сентября 2024 года.