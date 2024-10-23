В России резко обвалились цены на популярный турецкий курорт

Цены на билеты из Москвы в Анталью резко подешевели, передает корреспондент NEWS.ru. По данным платформы «Авиасейлс», уже в октябре на турецкий курорт из российской столицы можно улететь менее чем за пять тысяч рублей.

Так, билет на 24 октября стоит 4260 рублей. Самое дорогое предложение приходится на ближайшую субботу, 26 октября, — 7330 рублей. Цены начинают подниматься лишь с 16 ноября (8111 рублей).

В сентябре сообщалось, что с начала 2023 года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордные 28,4%. Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля за одну тысячу километров пути. Это стало самым высоким показателем с 2000 года, когда начались записи статистики.

Турэксперт, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь ранее советовала покупать авиабилеты ночью, чтобы сэкономить. По ее словам, также можно найти горящие билеты за день-два до вылета. Эксперт подчеркнула, что самое невыгодное время для покупки билетов — это где-то за полмесяца до даты вылета, тогда самые высокие тарифы. С большими пересадками билеты могут быть дешевле, добавила она. Кроме того, цены на авиаперелеты низкие не в сезон.