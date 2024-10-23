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В России резко обвалились цены на популярный турецкий курорт

Цены на билеты из Москвы в Анталью резко подешевели, передает корреспондент NEWS.ru. По данным платформы «Авиасейлс», уже в октябре на турецкий курорт из российской столицы можно улететь менее чем за пять тысяч рублей.

В России резко обвалились цены на популярный турецкий курорт
© РИА Новости

Так, билет на 24 октября стоит 4260 рублей. Самое дорогое предложение приходится на ближайшую субботу, 26 октября, — 7330 рублей. Цены начинают подниматься лишь с 16 ноября (8111 рублей).

В сентябре сообщалось, что с начала 2023 года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордные 28,4%. Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля за одну тысячу километров пути. Это стало самым высоким показателем с 2000 года, когда начались записи статистики.

Турэксперт, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь ранее советовала покупать авиабилеты ночью, чтобы сэкономить. По ее словам, также можно найти горящие билеты за день-два до вылета. Эксперт подчеркнула, что самое невыгодное время для покупки билетов — это где-то за полмесяца до даты вылета, тогда самые высокие тарифы. С большими пересадками билеты могут быть дешевле, добавила она. Кроме того, цены на авиаперелеты низкие не в сезон.

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