Российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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Акция продлится два дня — 23 и 24 октября. Улететь по купленным билетам путешественники смогут с 28 октября. В распродаже принимают участие популярные туристические и курортные направления.

Так, в частности, туристы смогут отправиться из Новосибирска в Барнаул от 2,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Томск — от 2,1 тысячи рублей, из Москвы в Казань — от 4 тысяч рублей, из Москвы в Санкт-Петербург — от 4,5 тысячи рублей.

Более того, акция распространяется и на зарубежные рейсы. Из Иркутска в Пекин удастся улететь от 12,9 тысячи рублей, в Шанхай — от 14,7 тысячи рублей, из Москвы в Анталью — от 15 тысяч рублей.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика».