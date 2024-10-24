Туристам на распродаже S7 предложили выгодно слетать без багажа

Авиакомпания S7 объявила распродажу с 50%-ной скидкой. Туристам предложили поискать выгодные варианты в ближайшие пару дней. Выбирать можно рейсы с отправлением 28 ноября и дальше без ограничений. Но скидку готовы предоставить только при покупке билетов единым бронированием туда и обратно.

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В основном на распродаже можно взять билеты по России, но есть и несколько зарубежных направлений. Например, в декабре из Москвы есть варианты раунд-трипов в Анталью от 15 тыс. руб. Эта цена актуальна для тех, кто готов уместить вещи в чемодан размера cabin size весом до 10 кг, а вот за перелет с багажом придется переплатить еще 10 тыс. Пока что варианты с распродажи являются самыми дешевыми по сравнению с другими перевозчиками.

Для туристов из Сибири на распродаже есть варианты в Китай. Из Новосибирска раунд-трип в Пекин обойдется в 15 тыс., из Иркутска помимо столицы КНР (от 13 тыс.) можно улететь в Шанхай (от 15 тыс.) и Гуанчжоу (от 17 тыс.).

Туристов не порадовало, что скидки не распространяются на Таиланд:

«Иркутск – Бангкок в обе стороны на январь нет скидок», – с огорчением отмечают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждая новость.

Впрочем, оно и ожидаемо – самый активный сезон для этого направления – билеты раскупят и без спецпредложений.

По России за 4,5 тыс. из Домодедово можно слетать в Санкт-Петербург. В Северную столицу выгодны только варианты с ручной кладью – в этом случае они в одной цене с «Сапсанами». А вот при покупке багажного места предложения сравнимы с «Победой».

За перелет в Казань и обратно москвичи могут заплатить от 4 тыс. И если с ручной кладью это близко к предложению «Аэрофлота», то с багажом у нацперевозчика ценник вырастает втрое, а у авиакомпании с зеленой ливреей – на 3 тыс.

Предложения S7 в Сочи стартуют от 7,5 тыс. руб. Они явно проигрывают iFly, который в эту же сумму готов взять пассажиров с увесистой сумкой. А если брать на распродаже багажное место, то аналогичные предложения по цене можно найти у «Победы» и «Уральских авиалиний».

Ранее TourDom.ru писал, что туристам предлагают слетать в Европу из Москвы за 8 тыс. руб.