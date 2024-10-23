Признаки мошеннической схемы: что должно насторожить туристов

Заниженная стоимость путевки или низкая цена на проживание в отеле должны насторожить туристов, так как это признаки мошеннической схемы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала исполнительный директор "Альянса туристических агентств" Наталия Осипова.

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По словам эксперта, сейчас участились случаи мошенничества в туристической сфере.

"Еще предлагаются очень заманчивые условия – за малую стоимость много услуг. С такими компаниями лучше вообще не иметь дела. Как правило, такие предложения бывают только в интернете, не с глазу на глаз", – сказала Осипова.

Как отметила эксперт, еще одним из признаков мошеннических организаций является способ оплаты услуг. Как правило, мошенники всегда предлагают только перевод на карту физического лица. Однако оплата должна производиться исключительно по договору и только на расчетный счет турагентства, уточнила Осипова.

Она также добавила, что лучше всего обращаться при планировании отдыха в турагентство. Так, по реестру можно проверить, существует ли такое агентство на самом деле или нет.

"Ничего нет проще, как прийти в турагентство. Или можно забронировать на сайте агрегаторов, которые тоже работают в организованном туризме. Это такое онлайн-агентство. Они либо предлагают продукт именно от туроператора, либо являются, например, агентом какого-то отеля и просто рекламируют его предложения", – заключила Осипова.

Между тем плоские тарифы на перелеты помогут сильно сэкономить при путешествии по России. Речь идет о так называемых субсидированных тарифах, которые устанавливаются авиакомпаниями для определенных направлений в пределах одного региона или одной страны. Стоимость билетов в таком случае не зависит от времени бронирования.

Ранее исследование показало, что доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь увеличилась на 29% по сравнению с сентябрем. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Баку, Дубай, Тбилиси, Алматы, Пхукет и Минск.