Специалисты подсказали, как экономить на путешествиях

Как экономить на путешествиях, чтобы они всё равно были комфортными? Полезные советы
«Яндекс Путешествия»: ради экономии стоит выбрать для отпуска непопулярное место. Интересное и комфортное путешествие не обязательно должно стоить очень дорого. В любом маршруте есть нюансы, на которых можно сэкономить. Конечно, если знать, как это сделать. Эксперты сервиса поделились лайфхаками, которые помогут туристам не переплатить за билеты, локацию и жильё.
Как сэкономить на билетах
Ищите плоские тарифы на перелёты
Авиакомпании устанавливают фиксированные цены на билеты по определённым направлениям в пределах региона или страны.
Такие тарифы не зависят от даты, дня недели и времени года, отметили эксперты сервиса «Яндекс Путешествия».
Покупайте ж/д билеты заранее
Забронировать билеты на поезд можно за 90 и 45 дней до отправления.
Например, если вы собираетесь куда-то ехать на новый год, таким образом можно и сэкономить, и выбрать максимально удобные даты.
Путешествуйте на авто компанией
Если вы едете в отпуск на авто, берите с собой компанию.
Тогда расходы на логистику разделятся на всех участников поездки, и финансовая нагрузка на каждого будет меньше.
Выбирайте прямые маршруты
Старайтесь выбирать перелёты и маршруты поездов без пересадок — они, скорее всего, будут дешевле.
Как сэкономить на локации
Ищите нераскрученные маршруты
Отдых в менее популярных локациях зачастую такой же интересный, зато более бюджетный.
Как отметили специалисты, найти достойную альтернативу можно для любого вида отдыха — и на море, и в лесу или горах, и просто в красивом городе.
Как сэкономить на жилье
Заранее бронируйте номера
Многие варианты размещения предлагают акции для ранних бронирований.
Ищите большие номера для компании
Если вы едете семьёй или с друзьями, попробуйте арендовать более просторный номер или апартаменты с несколькими спальнями.
Путешествуйте не в сезон
В межсезонье обычно поток туристов не такой интенсивный, а значит, билеты и жильё будут дешевле.
О том, как на путешествиях могут сэкономить студенты, читайте здесь.