Специалисты подсказали, как экономить на путешествиях

«Яндекс Путешествия»: ради экономии стоит выбрать для отпуска непопулярное место. Интересное и комфортное путешествие не обязательно должно стоить очень дорого. В любом маршруте есть нюансы, на которых можно сэкономить. Конечно, если знать, как это сделать. Эксперты сервиса поделились лайфхаками, которые помогут туристам не переплатить за билеты, локацию и жильё.

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Как сэкономить на билетах

Ищите плоские тарифы на перелёты

Авиакомпании устанавливают фиксированные цены на билеты по определённым направлениям в пределах региона или страны.

Такие тарифы не зависят от даты, дня недели и времени года, отметили эксперты сервиса «Яндекс Путешествия».

Покупайте ж/д билеты заранее

Забронировать билеты на поезд можно за 90 и 45 дней до отправления.

Например, если вы собираетесь куда-то ехать на новый год, таким образом можно и сэкономить, и выбрать максимально удобные даты.

Путешествуйте на авто компанией

Если вы едете в отпуск на авто, берите с собой компанию.

Тогда расходы на логистику разделятся на всех участников поездки, и финансовая нагрузка на каждого будет меньше.

Выбирайте прямые маршруты

Старайтесь выбирать перелёты и маршруты поездов без пересадок — они, скорее всего, будут дешевле.

Как сэкономить на локации

Ищите нераскрученные маршруты

Отдых в менее популярных локациях зачастую такой же интересный, зато более бюджетный.

Как отметили специалисты, найти достойную альтернативу можно для любого вида отдыха — и на море, и в лесу или горах, и просто в красивом городе.

Как сэкономить на жилье

Заранее бронируйте номера

Многие варианты размещения предлагают акции для ранних бронирований.

Ищите большие номера для компании

Если вы едете семьёй или с друзьями, попробуйте арендовать более просторный номер или апартаменты с несколькими спальнями.

Путешествуйте не в сезон

В межсезонье обычно поток туристов не такой интенсивный, а значит, билеты и жильё будут дешевле.

О том, как на путешествиях могут сэкономить студенты, читайте здесь.