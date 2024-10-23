Почему россияне не могут обменять старые доллары за границей?

Граждане России, испытывающие трудности с обменом устаревших долларов, могут найти несколько решений этой проблемы, включая возможность обмена валюты в поездках за границу. Об этом в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказал финансовый эксперт компании «Проконсалтинг» Александр Волошин.

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В последнее время в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Турции и других странах, популярным среди российских туристов, старые образцы долларов (так называемые «зеленые») стали неактуальными. На многих курортах принимают только новые «синие доллары», которые были введены в обращение в начале предыдущего года.

По словам Волошина, в целом выгодно обменять доллары и евро на рубли можно, следуя определенным правилам. Например, стоит изучить курсы валют в банках и обменных пунктах вашего города. Выбрать подходящий вариант с учётом текущего курса и комиссии за обмен.

«Сравните условия разных банков и обменных пунктов, чтобы найти наиболее выгодный вариант. Учтите комиссию, время работы и репутацию организации. Обратите внимание на наличие дополнительных услуг, таких как страхование или аренда сейфа. Если вы планируете обменять крупную сумму, убедитесь, что банк имеет соответствующую лицензию на проведение валютных операций», - объясняет эксперт.

Также при обмене валюты спикер рекомендует попросить кассира банка выдать вам квитанцию об операции, чтобы подтвердить факт обмена и сумму сделки. Обязательно проверьте правильность заполнения всех документов и убедитесь, что сумма указана в рублях.