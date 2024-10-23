Почему россияне не могут обменять старые доллары за границей?
Граждане России, испытывающие трудности с обменом устаревших долларов, могут найти несколько решений этой проблемы, включая возможность обмена валюты в поездках за границу. Об этом в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказал финансовый эксперт компании «Проконсалтинг» Александр Волошин.
В последнее время в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Турции и других странах, популярным среди российских туристов, старые образцы долларов (так называемые «зеленые») стали неактуальными. На многих курортах принимают только новые «синие доллары», которые были введены в обращение в начале предыдущего года.
По словам Волошина, в целом выгодно обменять доллары и евро на рубли можно, следуя определенным правилам. Например, стоит изучить курсы валют в банках и обменных пунктах вашего города. Выбрать подходящий вариант с учётом текущего курса и комиссии за обмен.
«Сравните условия разных банков и обменных пунктов, чтобы найти наиболее выгодный вариант. Учтите комиссию, время работы и репутацию организации. Обратите внимание на наличие дополнительных услуг, таких как страхование или аренда сейфа. Если вы планируете обменять крупную сумму, убедитесь, что банк имеет соответствующую лицензию на проведение валютных операций», - объясняет эксперт.
Также при обмене валюты спикер рекомендует попросить кассира банка выдать вам квитанцию об операции, чтобы подтвердить факт обмена и сумму сделки. Обязательно проверьте правильность заполнения всех документов и убедитесь, что сумма указана в рублях.
«Если вы планируете поездку за границу, заранее обменяйте часть суммы на местную валюту, чтобы избежать лишних расходов на конвертацию в аэропорту. В последнее время наблюдается тенденция, что старые доллары отказываются принимать к обмену. как поступить в этой ситуации? Согласно законодательству США, как новые, так и старые доллары остаются законными средством платежа, хотя старая купюра постепенно выводится из обращения. Однако обмен сохранить в других странах может быть затруднительным по двум причинам: прежде всего, поездка сама по себе может потребовать значительных затрат. Во-вторых, могут возникнуть осложнения в банковских учреждениях из-за статуса гражданства. Также есть возможность обменять доллары по более низкому курсу в России, однако стоит остерегаться мелких обменников. В числе прочих вариантов можно рассмотреть обмен долларов на евро в российских банках, но это может оказаться не самым выгодным решением, так как связано с вероятными убытками из-за валютных колебаний», - резюмирует эксперт.