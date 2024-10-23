Турэксперт рассказал, как сэкономить на новогоднем отпуске

Поездка в новогодний отпуск на машине поможет сэкономить много денег, поделился с ОТР турэксперт Сергей Ромашкин. По его словам, в таком случае туристы смогут посетить больше мест и не волноваться о количестве багажа.

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«Поездка на своей машине экономит где-то до 40% от общей стоимости поездки», — поделился турэксперт.

Он добавил, что выбор гостевых домов или апартаментов вместо гостиниц также сэкономит деньги. Особенно это подойдет для семей из четырех-пяти человек, которым пришлось бы бронировать несколько номеров в отеле.

При этом Ромашкин призвал не экономить на программе и экскурсиях, потому что это плохая идея для новогодних праздников.

«Все-таки имеет смысл спланировать программу так, чтобы кто-то вас сопровождал по городу, показывал достопримечательности. Это не так дорого стоит», — указал специалист.

В новогодние праздники самыми оптимальными туристическими направлениями из популярных станут Золотое кольцо, Татарстан или Подмосковье — рост цен на отдых там составит всего 10%, подытожил Ромашкин.

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал: сокращение числа турецких отелей с системой «все включено» принесет выгоду России, потому что отечественный туризм получит преимущество в борьбе за путешественников. По его словам, увеличение стоимости all inclusive в гостиницах связано с глобальным ростом цен на продовольствие.