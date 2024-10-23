Туристку раскритиковали за необдуманный поступок во время полета

Пассажирка самолета совершила один необдуманный поступок во время полета и была раскритикована в сети. Кадр с ее участием был опубликован на форуме Reddit сидевшим сзади пассажиром.

На снимке изображена девушка, которая откинула волосы назад, закрывая ими обзор экрана попутчика.

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«Начните заплетать ей косы, а если она повернется, скажите, что вам скучно», «Люди тупые и не будут замечать происходящее вокруг, пока им не скажешь», «Почему вы позволили ей это сделать?», «Если вы парень, просто громко понюхайте ее волосы, она их сразу одернет», — писали юзеры.

Ранее пользователи сети поспорили об этикете в салоне самолета из-за поведения одного из пассажиров American Airlines. Некоторые юзеры форума Reddit осудили автора публикации, который хотел, чтобы сидевший рядом попутчик закрыл шторку окна.