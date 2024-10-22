Туристам объяснили, каких животных можно перевозить в поездах

В поездах можно перевозить неядовитых земноводных и пресмыкающихся, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Там уточнили, что мелких домашних животных, собак, кошек и птиц провозят в качестве ручной клади. Тем временем неядовитые земноводные и пресмыкающиеся должны находиться в закрытых клетках и террариумах, подчеркнули представители ФПК.

В соответствии с правилами и перечнем, размещенным на официальном сайте ОАО «РЖД», к перевозке в качестве ручной клади допускаются мелкие домашние животные, собаки, кошки и птицы. Также в закрытых клетках и террариумах можно перевозить неядовитых земноводных и пресмыкающихся, например аксолотлей, лягушек, игуан, ящериц, — отметили в пресс-службе.

При этом в ФПК подчеркнули, что перевозить змей в поездах нельзя. Там добавили, что при покупке билета на сайте вагоны, в которых разрешена перевозка животных, помечаются специальной пиктограммой в виде лапы.

При покупке билета на сайте вагоны, в которых разрешена перевозка животных, помечаются специальной пиктограммой в виде лапы. При покупке билета в кассе об услугах в поезде пассажира проинформирует кассир, — заключили в ФПК.

В социальных сетях ранее появились кадры из купе поезда, где одно из мест занял огромный питон. Хозяин змеи решил взять ее с собой на отдых в Сочи.