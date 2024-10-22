Как отели врут о себе на видео

В туркомпаниях заметили тенденцию: в последнее время туристы быстрее и охотнее принимают решения о бронировании тура в тот или иной отель, если им предоставляют «живое» видео из гостиницы, дают возможность виртуально побывать в будущем месте отдыха. Проблема в том, что не всегда такой контент легко найти или он не соответствует действительности. О том, как ее можно решить, не нарушая при этом интересов правообладателей, – в нашей статье.

Рекламник на диване

Источником актуальной информации о гостиницах для турагентов всегда были организуемые туроператорами рекламные туры. В таких поездках можно не только увидеть своими глазами объекты размещения на курортах, но и сделать на месте собственные фото и видео, чтобы впоследствии делиться ими с клиентами.

Однако ознакомительные поездки стали в последнее время недешевым удовольствием. Немногие туркомпании могут позволить себе отправлять в них своих менеджеров по несколько раз в год, как прежде. Возможно поэтому на туррынке быстро набирают популярность «онлайн-рекламники». Их продажа уже стала для некоторых турагентов дополнительным видом бизнеса.

Представитель туркомпании отправляется в ознакомительный тур – или по линии какого-либо туроператора, или самостоятельно, предварительно договорившись с востребованными у туристов гостиницами на том или ином курорте. В поездке снимает подробный видеорепортаж, сопровождая его профессиональными комментариями. А затем продает его через соцсети коллегам. Устоявшиеся на рынке расценки – от 1 тыс. до нескольких тыс. руб. Стоимость, как правило, зависит от количества обозреваемых гостиниц, а также от «авторитетности» автора в агентской среде – компании, успевшие завоевать популярность на этом поприще, могут брать за услуги больше.

Прежде чем пользоваться такими сервисами, желательно внимательно изучить договор или публичную оферту, предлагаемую исполнителем. Обычно в этих документах четко оговариваются права покупателя относительно использования авторского видеоконтента. Ограничения могут распространяться, например, на количество перепостов в соцсетях, порой требуется обязательная ссылка на источник фото или видео и т. п. Нарушители могут нарваться на серьезные санкции – за незаконное использование материалов Гражданским кодексом предусмотрены драконовские штрафы – до 5 млн руб., а в некоторых случаях возможна и уголовная ответственность.

Риск связан и с тем, что ничто не мешает авторам видеоконтента указывать на нем свой логотип или иную контактную информацию. Турист, получивший ролик для ознакомления с гостиницей и принятия решения о бронировании, может попросту предпочесть обратиться за услугами напрямую к компании-продавцу онлайн-рекламника, а турагент потеряет клиента.

Актуальными видеосъемками отелей в сопровождении собственных комментариев порой бескорыстно делятся с коллегами участники закрытых турагентских чатов. Но и здесь нелишне перестраховаться, предварительно поинтересоваться у авторов их условиями использования материалов.

«Телега» в помощь

Некоторые крупные отели и гостиничные сети ведут собственные телеграм-каналы. Они есть, например, у турецких Akka Hotels, Crystal & Nirvana Hotels, IC Hotels, Papillon, Liu Resorts, Titanic, египетских Nubian Island и Nubian Village, комплекса Mina Seyahi Dubai (ОАЭ), и это лишь малая часть списка. На таких ресурсах можно найти актуальные видео территории, номеров, инфраструктуры. Подобные материалы огромное количество зарубежных гостиниц публикует и на своих страницах в «запретграме», делающем акцент именно на визуальный контент.

Минус в том, что на таких интернет-площадках отельеры по понятным причинам презентуют свои объекты размещения исключительно в выгодном для них свете. О недостатках умалчивают, поэтому туристы вряд ли получат полностью объективное представление о будущем отдыхе.

Например, в интернете завирусилось видео из Таиланда: вместо вида на море туристы получили «балкон», обклеенный фотообоями.

Сам себе режиссер

Наиболее затратный способ собрать видеопортфолио для туристов – лично посещать востребованные гостиницы и вести съемки. Но даже если не брать в расчет финансовую сторону, охватить всю туристическую географию физически невозможно.

Поэтому многие турагенты привлекают к сбору контента своих постоянных клиентов – просят поделиться впечатлениями, фото- и видеоматериалами из очередных поездок. При давних доверительных отношениях со своей туркомпанией люди, как правило, охотно на это идут. Заручившись согласием авторов, можно затем делиться материалами и с другими туристами.

Подводные камни

Турагентам, привлекающим туристов «живыми» кадрами с будущего места отдыха, желательно крайне острожно строить общение с клиентами: не обещать лишнего, не утаивать недостатков, предупреждать о всех нюансах, ведь за красивой картинкой порой скрываются не самые приятные детали.

Кроме того, люди, которые «хотели номер как на видео», могут разочароваться по приезде на отдых. Например, «точно такой же комнаты с живописным видом из окна» на определенные даты может попросту не оказаться в наличии. А претензии и недовольство выльются в итоге на туркомпанию.