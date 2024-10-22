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Еще одна российская авиакомпания обновила бортовое питание

Еще одна российская авиакомпания решила обновить свое бортовое питание. На этот раз ассортимент блюд для пассажиров разнообразила Utair.

Еще одна российская авиакомпания обновила бортовое питание
© РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, акцент в меню сделали на кухне разных народов мира. В частности, путешественникам предложат в полете итальянскую пасту с креветками, люля-кебаб из мраморной говядины, азиатский вок с фунчозой и овощами в устричном соусе, плов с говядиной и т. д.

Стоит отметить, что бортовое питание у Utair доступно пассажирам только по предзаказу и не на всех рейсах. Так что об обеде в полете следует позаботиться заранее: при покупке билета или онлайн-регистрации.

Что касается цен, то наиболее бюджетный вариант – это сэндвич. Самый дешевый бутерброд можно купить за 249 руб. Детский набор обойдется уже в 349 руб. Полноценное блюдо будет стоить минимум 449 руб.

© tourdom.ru

Отметим, что на прошлой неделе меню в экономклассе обновил и «Аэрофлот». До этого авиакомпания также добавила на некоторых рейсах мороженое.

Судя по комментариям читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», любое обновление бортового питания пассажиры воспринимают позитивно. Особенно если за него туристам не приходится платить.

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