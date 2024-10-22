Еще одна российская авиакомпания обновила бортовое питание

Еще одна российская авиакомпания решила обновить свое бортовое питание. На этот раз ассортимент блюд для пассажиров разнообразила Utair.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, акцент в меню сделали на кухне разных народов мира. В частности, путешественникам предложат в полете итальянскую пасту с креветками, люля-кебаб из мраморной говядины, азиатский вок с фунчозой и овощами в устричном соусе, плов с говядиной и т. д.

Стоит отметить, что бортовое питание у Utair доступно пассажирам только по предзаказу и не на всех рейсах. Так что об обеде в полете следует позаботиться заранее: при покупке билета или онлайн-регистрации.

Что касается цен, то наиболее бюджетный вариант – это сэндвич. Самый дешевый бутерброд можно купить за 249 руб. Детский набор обойдется уже в 349 руб. Полноценное блюдо будет стоить минимум 449 руб.

© tourdom.ru

Отметим, что на прошлой неделе меню в экономклассе обновил и «Аэрофлот». До этого авиакомпания также добавила на некоторых рейсах мороженое.

Судя по комментариям читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», любое обновление бортового питания пассажиры воспринимают позитивно. Особенно если за него туристам не приходится платить.