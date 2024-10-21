Эксперты назвали организованный туризм одним из самых безопасных видов отдыха

В России увеличивается число организованных туристов, как на внутренних, так и на международных маршрутах. Пакетные туры становятся все более привлекательными для населения благодаря их доступной цене и четкой логистике. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова поделилась с изданием «Вести Московского региона» преимуществами организованного туризма.

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По ее мнению, сегодня это один из самых безопасных и экономичных способов отдыха.

«Я всегда говорю, что если турист решает организовать свой отдых самостоятельно, он берет на себя ответственность за свое здоровье и безопасность. У туроператоров есть специальные предложения на перелеты и размещение. При сравнении цен, пакетные туры оказываются более выгодными», – отметила эксперт.

Она также подчеркнула высокий уровень организации пакетных туров в России, назвав отечественных туроператоров профессионалами своего дела. Другим весомым плюсом пакетных туров является коммуникация, которую берет на себя туроператор.