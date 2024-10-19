Стало известно, сколько россиян готовы платить за Wi-Fi в самолете

Две трети опрошенных россиян заявили, что хотели бы пользоваться Wi-Fi в самолете, при этом только половина из них согласны платить за сервис, следует из опроса АТОР.

© Газета.Ru

Респонденты отметили, что наличие интернета на борту позволило бы легче переносить перелеты на дальние расстояния. Кроме того, многие были бы рады не отрываться от рабочего процесса во время перелета.

Между тем 34% опрошенных сказали, что им не нужен Wi-Fi в самолете. Многие также указали на важность интернет-детокса для психики.

Весной министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявлял, что беспроводные интернет-сети Wi-Fi могут появиться в российских самолетах с 2028 года. Процесс внедрения технологии осложняет санкционное давление на отечественную авиаотрасль.

По оценкам некоторых экспертов, стоимость интернета на борту может составить порядка 5% в цене авиабилета.

Ранее российские авиакомпании снова пожаловались на дорогое обслуживание в аэропортах.