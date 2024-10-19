Юрист объяснил, что делать, если не попали в самолет из-за овербукинга

Адвокат Никулин: компенсировать убытки из-за овербукинга можно через суд. Вы купили билет на самолёт. Приезжаете в аэропорт, а на стойке регистрации вам говорят: «Извините, мест нет. Вот вам в качестве компенсации билет на следующий рейс». Планы рушатся, и приходится сильно менять программу. Знакомая ситуация? Как можно защитить свои права и наказать авиакомпанию, рассказал адвокат Никулин специально для «Секрета фирмы».

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Что такое овербукинг

В последнее время овербукинг — продажа авиакомпанией большего количества билетов, чем есть в наличии, — повсеместное явление в мире, и Россия не исключение, отмечает партнёр юридической компании «Правый берег» Антон Никулин в беседе с «Секретом фирмы».

Почему овербукинг в России — это риски

В РФ ситуация хуже, чем в мире, так как овербукинг не регулируется законодательно. Проблемы и последствия этого явления никак не регламентированы, нет даже самого определения овербукинга в Воздушном кодексе РФ или других документах.

Идея полного его запрета в России обсуждается на различных уровнях, а Госдума даже рассматривала соответствующие поправки в Воздушный кодекс осенью 2023 года, но законопроект был отклонён.

Принятие законопроекта могло и не решить проблемы, а только добавить другие.

Хорошо, если авиакомпания предлагает полететь следующим рейсом или даже повышает класс обслуживания, а сам перелёт происходит между крупными городами, с высокой частотой полётов. Тогда у пассажира есть возможность минимизировать ущерб или даже избежать его.

А вот если вы следуете по маршруту с низкой интенсивностью полётов, где следующий рейс может быть назначен через сутки и более, причинение материального и иного ущерба пассажиру практически неизбежно.

«К сожалению, поскольку отказать в полёте могут абсолютно любому пассажиру, гарантированной защиты от неприятности в виде попадания под овербукинг не существует», — отмечает Никулин.

Как можно себя обезопасить

Тем не менее способ максимально защитить себя есть. Если вы не хотите стать жертвой овербукинга, у вас есть три варианта:

Зарегистрироваться на рейс через интернет, лучше заранее;

Воспользоваться услугой автоматической регистрации на рейс, если такая есть;

Прибыть в аэропорт заблаговременно.

Кто первый успел получить посадочный талон, тот и проходит в самолёт.

Что делать, если попали под овербукинг

Тем не менее пусть прав в ситуации, когда пришёл на рейс, а места тебе не хватает, у пассажира мало, всё же они есть. Если на рейс вы не попали, а альтернативные варианты не устраивают, — очень важно зафиксировать факт отказа в перевозке.

Документами, подтверждающими отказ, являются:

Маршрутная квитанция электронного билета;

Посадочный талон с отметкой авиакомпании;

Справка аэропорта — её можно получить на информационной стойке аэропорта.

«В случае если не удалось получить подтверждение отказа в перевозке ни от авиакомпании, ни от аэропорта, необходимо зафиксировать происходящее с помощью видео- или аудиозаписи, а также можно попытаться найти иных лиц, также попавших под овербукинг, и в дальнейшем действовать совместно с ними», — рассказал адвокат.

За что можно просить компенсацию

После того как компания не посадила пассажира на рейс, имеет место факт одностороннего отказа от исполнения обязательств со стороны перевозчика, что прямо запрещено п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Следовательно, теперь авиакомпания обязана в полном объёме компенсировать причинённые убытки (ст. 15 ГК РФ).

И тут речь идёт не только об авиабилете, но и обо всех дополнительных расходах, например, стоимости билетов на стыковочные рейсы другой авиакомпании, отменённые невозвратные бронирования гостиниц, стоимость трансферов и т. д.

Иногда причинённый ущерб сложно оценить. К примеру, пассажир мог опоздать на важную встречу, переговоры, подписание крупных контрактов, такое невозможно оценить одномоментно.

Все расходы, вызванные отказом в перевозке, должны быть документально подтверждены и иметь с ним причинно-следственную связь.

Когда все документы будут собраны, необходимо соблюсти досудебный порядок и направить перевозчику соответствующую претензию.

Скорее всего, в ответ вам откажут о её удовлетворении. Тогда придётся обращаться в суд с иском о взыскании компенсации убытков. В него можно включить требования:

О взыскании компенсации;

О причинении морального вреда;

Штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Как можно изменить российское законодательство

В любом случае, пока овербукинг в России законодательно не урегулирован, пассажиры будут сталкиваться с трудностями. Было бы логично перенять чужой опыт в этом вопросе. Например, можно ввести:

Фиксированные компенсации пассажирам;

Введение в обязанности сотрудников авиакомпании проведение опроса пассажиров конкретного рейса: кому действительно критически важно попасть на этот рейс, а кто готов подождать и получить соответствующую денежную компенсацию;

Повышение класса обслуживания и тому подобное.

В октябре 2024 года Минтранс РФ заявил, что не собирается легализовывать и регламентировать овербукинг. Как объяснил глава ведомства Роман Старовойт, они внимательно следят за авиационными компаниями, чтобы не допускать таких ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Эти сбои должны решаться авиационными компаниями в законном порядке, добавил министр.

Чуть ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил главе Минтранса вовсе запретить овербукинг в России. Даванков отметил, что в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелёта, и без какой-либо достойной компенсации.