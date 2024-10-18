Из зимы в лето: чем опасна резкая смена климата во время поездок

Осенью и зимой многие стремятся провести время в теплых краях. О том, как влияет на здоровье смена климата, когда из холодов люди прилетают в тепло, рассказала «Вечерней Москве» терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в городе Уфе Арина Разагатова.

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Перелет и первые дни

Неважно, насколько он будет длительным: в любом случае это стресс для организма. К тому же, в самолете очень сухой воздух, который вызывает сухость слизистых оболочек, в результате чего они становятся более проницаемыми для микроорганизмов и вирусов.

Резкий перепад температуры окружающей среды тоже стресс для организма, который тут же начинает вырабатывать гормоны стресса, а они, в свою очередь, снижают иммунитет. Именно поэтому многие заболевают по приезде в новое место. Стресс также может приводить к высоким показателям артериального давления. Повышает нагрузку на сердце и высокая температура. Так что, если отправляетесь в жаркие страны, избегайте излишнего пребывания на солнце и обезвоживания на фоне обильного потоотделения.

В другой стране обитают иные вирусы и бактерии, которые при сниженном иммунитете способны спровоцировать заболевание. То, как организм перенесет резкую смену климата, зависит от разных факторов. В их числе:

хороший ли у вас иммунитет;

есть ли хронические заболевания (важно, чтобы не было стадии обострения);

соблюдается ли режим сна, физической нагрузки и питания.

Акклиматизация

Если человек ослаблен, то перелет и смена климата могут привести к акклиматизации — это процесс приспособления организма к изменившимся внешним факторам. Как правило, акклиматизация занимает некоторое время. Чтобы избежать ее или хотя бы снизить симптомы, важно следующее:

планировать отпуск вне обострения хронических заболеваний (если такие есть);

ехать отдыхать вне острого заболевания;

не перегружать организм тяжелой пищей;

выдерживать режим сна и отдыха.

По прилете в новое место и на следующий день дайте организму отдохнуть, не отправляясь сразу под палящее солнце. А вернувшись домой, не торопитесь сразу выходить на работу: запланируйте два–три дня, чтобы прийти в себя после отпуска.