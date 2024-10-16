Эксперты рассказали о способе получить шенген до Нового года

Документы на шенгенскую визу лучше подавать за два-три месяца до предполагаемой поездки. Способ получить шенген до Нового года Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Чтобы оформить разрешение на въезд в страны Европы до конца декабря, документы нужно подавать в ближайшее время. В этом случае можно успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

«Визы из консульств этих стран выходят сейчас в среднем за 3-4 недели», — сказано в публикации.

По данным АТОР, быстрее всего шенген выдает Греция. В то же время страна особенно требовательна к документам путешественников.

В случае с итальянской визой есть вероятность не успеть до каникул: хотя Италия наиболее лояльна к российским туристам, официально срок рассмотрения заявок в консульстве в Москве составляет до 60 дней.

Осенью российские туристы столкнулись с проблемами при оформлении визы во Францию. Они жаловались, что не могли заполнить анкеты на сайте визового центра этой страны из-за ошибки.