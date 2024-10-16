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Адвокат Коробков рассказал, в каких случаях компания возмещает ущерб туристу

Адвокат общественной организации «Клиентправ» Фёдор Коробков рассказал, в каких случаях компания возмещает ущерб туристу.

Адвокат рассказал, в каких случаях компания возмещает ущерб туристу
© РИА Новости
«У нас по общим правилам туроператор несёт ответственность за всех лиц, на которых возложено исполнение обязательств по договору... так как он является лицом, его формирующим», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, важно понимать, как покупалась путёвка.

Если турист приобретает путёвку на месте и не через туроператора, то предъявить претензии нельзя. Страховщик покроет расходы на лечение на территории страны и депортацию, но выплат не будет.

Ранее член Общественной палаты Москвы и почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что современные гостиничные агрегаторы и независимые интернет-площадки внимательно относятся к объективности интернет-отзывов, но эти отзывы не являются основанием для суда.

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Дмитрий Краснов