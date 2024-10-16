Адвокат рассказал, в каких случаях компания возмещает ущерб туристу

Адвокат общественной организации «Клиентправ» Фёдор Коробков рассказал, в каких случаях компания возмещает ущерб туристу.

«У нас по общим правилам туроператор несёт ответственность за всех лиц, на которых возложено исполнение обязательств по договору... так как он является лицом, его формирующим», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, важно понимать, как покупалась путёвка.

Если турист приобретает путёвку на месте и не через туроператора, то предъявить претензии нельзя. Страховщик покроет расходы на лечение на территории страны и депортацию, но выплат не будет.

Ранее член Общественной палаты Москвы и почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что современные гостиничные агрегаторы и независимые интернет-площадки внимательно относятся к объективности интернет-отзывов, но эти отзывы не являются основанием для суда.