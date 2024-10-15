Туристам предлагают слетать из Москвы в Турцию за 5 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене авиабилеты из Москвы в Даламан (Турция). Их анонсировал лоукостер «Победа», не объявляя официально о распродаже.

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Например, отправиться из аэропорта Внуково на курорт Эгейского побережья Турции завтра, 16 октября, предлагается за 4 тыс. руб. по безбагажному тарифу, за перевозку чемодана нужно доплатить 2,3 тыс. руб. (здесь и далее приведены наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 15 октября. – Ред.).

Лишь на тысячу рублей дороже обойдется перелет из Москвы в Даламан 22 или 23 октября.

А в четверг, 24 октября, за место на борту лоукостера по указанному маршруту достаточно заплатить 5,6 тыс. руб.

А вот на рейсах round trip туристам сэкономить не получится. Билет обойдется в 8 раз дороже, чем в одну сторону: за перелет в Даламан 16 октября, обратно – 26-го возьмут 39,3 тыс. руб., с 22 по 26 октября – 40,4 тыс. руб. За багаж нужно выложить еще 8,5 тыс. руб.

Обратные рейсы из Даламана в третьей декаде октября приходятся на завершение высокого сезона в Турции. Туристы массово возвращаются с курортов домой, соответственно, и у авиаперевозчиков нет проблем с загрузкой лайнеров. Вероятно, поэтому билеты стоят в разы дороже, чем на маршруте из Москвы в Турцию.

Ранее мы писали о том, что туристы разочаровались недавней распродажей «Победы» – вместо скидки на перелеты перевозчик предложил дисконт на бронирование отелей по промокоду со своего сайта.