Отдых осенью: направления для путешествий в октябре и ноябре

Октябрь, не говоря уже о ноябре, в России не относится к купальному сезону, однако есть на карте нашей страны такие места, где даже в разгар осени стоит приятная и теплая погода. Давайте узнаем, где можно купаться в море в октябре и ноябре, а также выясним, какие зарубежные курорты подойдут для осеннего отпуска.

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Бархатный сезон на Черном море завершается лишь к началу ноября. И хотя точные даты его окончания зависят от сложившихся погодных условий, осенние туры на черноморские курорты Краснодарского края и Крыма пользуются неизменным туристическим спросом.

Среди иностранных морских курортов в это время года популярны ОАЭ, Турция, Мальдивы, Таиланд.

Куда можно поехать на море в октябре и ноябре в России?

Для всех, кто мечтает погреться в нежарких, но еще очень ласковых лучах южного солнца, мы предлагаем топ-3 направлений, куда можно съездить отдохнуть в октябре и ноябре. Даже если поездка запланирована на конец октября, когда школьники массово уходят на каникулы, или первую половину ноября, здесь можно рассчитывать на умеренно теплую погоду и увлекательный досуг.

Сочи

Классика туристического жанра. Дневные температуры воздуха достигают +25 ℃ в первой половине октября до + 20 ℃ во второй. Дожди случаются, но даже в пасмурную погоду на курорте есть множество развлечений от обширной экскурсионной программы до SPA-релакса.

Ноябрьская погода будет немного отличаться – вероятность осадков выше, но сильных похолоданий быть не должно. У туристов появится прекрасная возможность отдохнуть в приморском санатории, освоить пешие экскурсионные маршруты и полюбоваться морскими пейзажами.

Геленджик

Октябрь в Геленджике редко бывает дождливым, а 16-20 ℃ днем – комфортные условия для долгих прогулок по живописной набережной и осмотра местных достопримечательностей.

В ноябре средняя температура воздуха составляет 12 ℃, а количество дождливых дней – около 5 за весь месяц.

Многие отели Геленджика и ближайших курортных поселков предлагают гостям отдых в подогреваемых бассейнах, акватермальных и SPA-зонах, поэтому осенние каникулы точно не окажутся бесполезными или скучными.

Южный берег Крыма

Сверкающая Ялта, романтичный Гурзуф, солнечный Судак, уединенный Новый Свет, изысканная Ливадия, уютное Малореченское… Осенью в Крыму царит удивительно одухотворенная атмосфера тихой неги и спокойствия. Ночи во второй половине октября и ноябре уже прохладные, а днем – стабильно тепло. В октябре в среднем около 16 ℃, в начале ноября - около 14 ℃, а в конце месяца – от 8 до 11 ℃.

Несмотря на спад санаторно-курортного сезона, осенью можно отлично отдохнуть в отелях и санаториях Крыма, предлагающих обширную оздоровительную и развлекательную программу.

Где можно отдохнуть в октябре-ноябре за границей?

Если ваша цель – пляжный отдых, дополненный интересной культурно-развлекательной программой, присмотритесь к нашей подборке стран, куда можно поехать на море в конце октября и ноябре.

Турция

В середине календарной осени в Турции еще очень тепло. Например, в Анталье октябрьским днем будет в среднем 25 ℃, а в Аланье столбик термометра может подниматься на пару градусов выше. В Мармарисе до двадцатых чисел октября наблюдается по-летнему жаркая погода с температурой до 30 ℃, а к концу месяца воздух постепенно остывает до 23 ℃.

С наступлением ноября каждые 7-10 дней температура на турецком побережье падает на 1-3 градуса. Самым теплым курортом, где даже в конце ноября можно купаться в Средиземном море, считается Аланья.

Мальдивы

Средняя температура воздуха в октябре на мальдивских курортах – около 29 ℃, воды – выше 26 ℃. В ноябре показатели вырастут на 1-2 градуса.

Спокойствие, тишина, богатый подводный мир и красивая природа позволят максимально расслабиться и насладиться экваториальным климатом в то время, когда на родине наступил сезон затяжных холодных дождей и срывается первый снег.

Объединенные Арабские Эмираты

В начале "высокого" сезона (а именно с октября отели Дубая, Шарджи, Абу-Даби и других эмиратов начинают активно заполняться туристами) вода у побережья Персидского залива прогрета до 25 ℃.

В конце месяца нет изнуряющей жары: на улице днем максимум 30-35 ℃. Зато есть возможность посетить самые увлекательные экскурсии – отправиться в пустыню, увидеть танцующие фонтаны, подняться на головокружительную высоту Бурдж-Халифа.

Самый пик наплыва туристов приходится на ноябрь: днем - 28-31 ℃, вода - от 23 ℃ (на пляжах Фуджейры) до +28 ℃ (в Дубае).

Таиланд

В октябре стартует пляжно-купальный сезон и в Таиланде – экзотическом уголке Юго-Восточной Азии, так полюбившемся россиянам. Днем будет 29-31℃, температура воды - 26-28 ℃, а тропические дожди полностью прекратятся к началу третьей декады октября. Кроме пляжного отдыха, путешественникам доступны все прелести гастрономического, экскурсионного, экстремального и экологического туризма.

Как еще можно отдохнуть в конце осени?

Не только море и пляж приносят радость заядлым путешественникам и всем, кто мечтает вырваться из повседневности – перезагрузиться и зарядиться положительными эмоциями. Чтобы сменить обстановку и открыть новые туристические маршруты, не обязательно покидать пределы страны.

Для осеннего тура подойдут такие направления, как Кавказские Минеральные Воды, Дагестан, горнолыжные курорты Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, Алтай, Байкал, Карелия, города Золотого кольца России.