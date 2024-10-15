Как выжить в открытом море

На судне, которое отправляется в открытое море, обязательно должен быть запас воды, еды и лекарств, поделился с Readovka.News эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов. По его словам, море не прощает ошибок.

Обязательно должен быть запас воды, еды, медикаментов. В обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие теплой одежды, потому что даже небольшое изменение погоды может превратить морской переход в выживание. А на воде всегда холодно, и поэтому теплая одежда должна быть. Кроме того, нужна защита от дождя, а также спасательные жилеты на каждого члена экипажа, налобные фонари, средства связи и навигации, — отметил эксперт.

Он добавил, что перед отправкой надо учитывать опыт экипажа и понять, в какую погоду и на какое расстояние он уходит в море. К тому же лодка должна быть подготовлена к отплытию: необходимо проверить исправность мотора и запас топлива, а также наличие весел на случай проблем с двигателем. Стоит взять с собой фонари и фальшфейер для темного времени суток.

Если ЧП все же произошло, то в ожидании спасателей важно сохранять спокойствие и сберегать энергию, чтобы сохранить силы. Нужно также решить, как собирать пресную воду, и распределить оставшиеся продукты, подытожил Халилов.

Ранее рыболовецкое судно обнаружило в Охотском море катамаран с пропавшими два месяца назад двумя мужчинами и подростком. Выжил только один человек.