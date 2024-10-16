Почему выгодно брать отпуск в ноябре

Отпускные за ноябрь 2024 года у работающих по стандартному пятидневному графику будут, скорее всего, на уровне зарплаты, следовательно, подобные сотрудники в доходах не потеряют. О выгодности отпуска в последний месяц осени в разговоре с «Лентой.ру» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

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Она напомнила, что отпускные сотруднику обычно рассчитываются по следующей схеме. Сначала необходимо разделить ежемесячный оклад на 29,3 (это число, как правило, применяют для расчетов среднего количества дней в месяце). Затем нужно умножить полученное число на количество дней планируемого отпуска. При этом важно помнить: чем больше рабочих суток, тем выше размер отпускных.

В ноябре 2024 года в России празднуется День народного единства. Однако этот выходной (4-го числа) компенсируется рабочей субботой 2 ноября, уточнила эксперт. Таким образом, в ноябре будет 9 выходных и 21 рабочий день. В среднем, за исключением января, в месяцах бывает от 20 до 23 рабочих дней.

«Отпускные за ноябрь, скорее всего, будут на уровне зарплаты, и в доходах вы не потеряете», — резюмировала Санина.

Ранее она назвала октябрь лучшим месяцем для отпуска осенью 2024 года. В этом периоде, как подчеркнула HR-эксперт, меньше всего выходных и больше рабочих дней. По этой причине и итоговые отпускные во втором месяце осени будут выше, чем в сентябре и ноябре. Так, в октябре, напомнила она, 23 трудовых суток. В то же время выгода отпуска в этом месяце относится только к тем сотрудникам, которые работают по графику 5/2.