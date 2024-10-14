Эксперт рассказала о самых выгодных датах отпуска

Юрист и эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала Newslab.ru, как лучше распорядиться отпускными днями в новом году.

Количество отпускных выплат зависит от количества рабочих дней. Самые выгодные отпускные можно будет получить в июле, октябре (23 рабочих дня), а также в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). Самое наименьшее количество отпускных получат те, кто решится на отпуск в январе (17 рабочих дней).

Для увеличения отпускных дней можно сочетать отпуск с выходными и праздниками. Также важно учитывать даты выплат премий и бонусов в компании. Если они выплачиваются примерно в одно и то же время, лучше отправиться в отпуск после получения бонуса. Это также поможет увеличить сумму отпускных.

Ранее «Ямал 1» писал, что жителям Ноябрьска напомнили правила безопасности во время поездки в отпуск.