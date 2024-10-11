Смерть в воздухе: как обезопасить себя во время полета

Полет на самолете влияет на свертываемость крови и может привести к развитию тромбов. Об этом рассказал главный кардиолог Управления делами президента РФ, профессор Никита Ломакин. По его словам, тромбоз становится причиной инфарктов, инсультов и тромбоэмболии легочной артерии. Часто это приводит к смерти.

Врач объяснил, что в салоне самолета создается давление на 25% ниже привычного, из-за этого у здоровых людей насыщение кровью кислородом происходит на 90%. Кроме того, из-за повышения высоты у человека учащается сердцебиение и легкие вдыхают больше воздуха, который суше, чем обычно из-за снижения его влажности.

«При пониженной влажности кровь становится более густой, это важный фактор, повышающий риск тромбоза. Отсутствие движения увеличивает риск тромбоза», – рассказал Ломакин в беседе с aif.ru.

По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно каждый час полета выпивать стакан воды, выполнять упражнения против застоя крови, периодически следует делать разминку в проходе, но главное, минимум за сутки до полета следует отказаться от употребления спиртного.

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