Назван самый выгодный способ купить тур на море зимой

Самый выгодный способ купить тур на море зимой — это приобретать поездку по акциям раннего бронирования, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Этот и другие методы сэкономить специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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«В любом случае и в холодное, и в горячее время выгоднее покупать по акциям раннего бронирования. Последние годы очень актуальны курсовые изменения, волатильность валют. Потому что это зачастую составляет 20 процентов [стоимости]. Пакетный тур лучше брать через турагента, туроператора, так как есть специальная цена на перевозку, на отель», — перечислил Горин.

Также вице-президент РСТ отметил, что выгоднее покупать туры не в сезон.

«В туризме очень ярко выражены изменения цен в сезон в большую сторону, поэтому если есть задача отдохнуть бюджетнее, то лучше не путешествовать в пиковые даты: это июль, август, новогодние праздники, рождественские и период школьных каникул. Цены в этот момент могут быть выше», — заключил он.

Ранее в РСТ сообщили, что туроператоры Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, заинтересованы в приеме российских туристов. Уточняется, что возможность развития турпотока между странами обсудили на первом Пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме.