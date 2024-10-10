Туристы могут сэкономить, улетев на отдых в ОАЭ в середине октября

Можно существенно сэкономить, выбрав поездку в Арабские Эмираты с вылетом из Москвы с 17 по 20 октября, за неделю до школьных каникул. В этот период, в последние дни октября, стоимость туров в ОАЭ традиционно повышается.

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Например, недельный тур на двоих с проживанием в апартаментах Marina View Hotel Apartments 4* в Дубае без питания можно забронировать за 142 тыс. руб. при условии вылета из столицы 18 октября. За аналогичный турпакет, но с отправлением 27-го числа придется заплатить уже на 56% больше – 227 тыс. руб.

В первом случае в тур входит перелет в Дубай, во втором – в Шарджу, в стоимость не включен трансфер от аэропорта до отеля.

Сетевая гостиница Hampton by Hilton 4* на острове Марджан в Рас-эль-Хайме доступна в середине октября за 171 тыс. руб. – по такой цене предлагается тур на двоих с вылетом 18-го числа. А те, кто полетит на осенние каникулы, заплатят за турпакет ровно в полтора раза больше – 258 тыс. руб. В стоимость включено проживание в номере guest room premium sea view king с завтраками и авиаперелет в Дубай чартерным рейсом. Здесь и далее рассматриваем туры на 8 дней (7 ночей) с вылетом из Москвы для двоих взрослых.

Дешевле обойдется и тур с размещением в пятизвездочном Ajman Hotel 5*. Если вылетать в Дубай 18 октября, недельный отдых будет стоить 244 тыс. руб. Рассматривая поездку на школьные каникулы, придется выложить как минимум 390 тыс. Правда, в этом случае туристов разместят не в стандарте, а в deluxe sea view – очевидно, обычные номера на пиковые даты уже закончились.

Роскошный Ja Beach Hotel 5* в Дубае тоже доступнее за неделю до каникул. Тур с вылетом 18 октября стоит 340 тыс. руб., а с 27-го – уже 402. В пакет включены завтраки и ужины, размещение в номере resort view.

Но есть и другие примеры: в некоторых отелях стоимость отдыха практически не меняется в разные дни. Тур в Lou Lou a Beach Resort 3* в Шардже за неделю до осенних каникул можно забронировать за 224 тыс. руб., с 27 октября такой же тур предлагается за 237 тыс. руб. В стоимость входит проживание в номере city side с завтраками и перелет из Москвы в Шарджу.

Ранее TourDom.ru писал, что в некоторых популярных отелях ОАЭ уже непросто найти нужные номера на осенние каникулы. В частности, у одного из крупных туроператоров нет свободных мест в Miramar al Aqah Beach Resort 5* в Фуджейре, Occidental Sharjah Grand 4* в Шардже, Centara Mirage Beach Resort Dubai 4* в Дубае.