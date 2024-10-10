Как приобрести билет на поезд вдвое дешевле: полезные советы

Студенты, пенсионеры, родители с детьми и многодетные семьи могут сэкономить на покупке железнодорожных билетов. «Петербург 2» рассказывает, как это сделать.

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Для петербуржцев

До 20% стоимости билетов на «Сапсан» можно сэкономить, если купить их сразу туда и обратно. Всегда выгоднее выбирать невозвратный тариф. Скидка в 20% распространяется на последнее четырёхместное купе в вагоне.

Многодетным семьям

При покупке билетов доступна скидка 15% для путешествий по России. Льгота действует как для семейного путешествия, так и для индивидуальных поездок каждого из членов семьи, пишет «Петербург 2».

Семьям с детьми

Дети от 10 до 17 лет могут ездить на поездах за половину стоимости в течение учебного года по специальному детскому тарифу. Лайфхак: нижняя полка в купе стоит дороже верхней, поэтому билет на неё лучше покупать по детскому тарифу, а на верхнюю – по взрослому. С 1 сентября по 31 декабря 2023 года РЖД предоставляет скидку 15% на проезд пассажиров в поездах дальнего следования, оформленных в одном заказе с ребенком до 17 лет по «Семейному тарифу».

Большим компаниям

При покупке всех четырёх мест в купе не позднее, чем за пять суток до отправления, применится скидка 20%. Акция действует до конца этого года. Именинники могут сэкономить 10% в день рождения и в течение семи дней до и после него. Скидка действует для трёх сопровождающих.

Студентам, аспирантам и курсантам

Скидка 25% на сидячие места в скоростных поездах и на купе в поездах дальнего следования для учащихся очного отделения вузов и ссузов.

Пенсионерам

Скидка 15% на покупку места в купе.

Если надо в Беларусь

Скидка 10% на покупку бокового места для всех поездов в Беларусь до 31 декабря 2024 года. Скидка применяется автоматически при покупке электронных билетов.

Стоимость зависит от спроса и популярности направления. Дешевле всего ездить на ранних утренних рейсах с понедельника по четверг. Для экономии можно купить билет заранее, но это касается только востребованных направлений. В остальных случаях стоимость может не измениться. Отказные билеты также могут появиться в продаже без наценки.

Бонусные программы

Накопление баллов для оплаты покупок или получения скидок на путешествия.

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