Совфед: россияне смогут покупать авиабилеты с несгораемыми сегментами

Предложение Совфеда о запрете аннуляции авиабилетов, состоящих из нескольких сегментов, в случае неявки пассажира на один из них, в итоге будет реализовано. Об этом на пленарном заседании верхней палаты парламента сообщил сенатор Алексей Синицын.

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По его словам, Минтранс уже подготовил проект приказа «Об утверждении порядка взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитанной на основе тарифов и сборов». Документ должен быть принят в ноябре взамен устаревшего норматива. В новой версии как раз и прописаны предложения Совета Федерации по авиабилетам, состоящим из нескольких сегментов.

«В проекте приказа учтены наши пожелания, направленные на устранение нарушения отдельных прав пассажиров. В пользу клиентов авиакомпаний, например, решен вопрос с возможностью продолжить рейс, состоящий из нескольких полетных сегментов без доплат при пропуске одного из них ранее. Сейчас такой билет аннулируется», – пояснил сенатор.

Он добавил, что после того, как документ будет принят, авиакомпании должны будут привести в соответствие с ним свою тарифную политику.

Как подчеркивают в Совфеде, на сегодняшний день при использовании билета, состоящего из нескольких перелетов, пассажиры часто попадают в неудобные ситуации. Так, если турист пропустил один рейс, то должен сразу уведомить авиакомпанию, чтобы сохранить остальные сегменты (или обратную дорогу, в случае с round trip). В противном случае их могут аннулировать.

При этом в авиационной отрасли к данной инициативе относятся в основном негативно. По мнению некоторых экспертов, она ломает ценовую политику перевозчиков и мешает им зарабатывать. Кроме того, новый регламент фактически противоречит международным правилам IATA и, скорее всего, приведет к удорожанию билетов.