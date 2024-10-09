Совфед: россияне смогут покупать авиабилеты с несгораемыми сегментами
Предложение Совфеда о запрете аннуляции авиабилетов, состоящих из нескольких сегментов, в случае неявки пассажира на один из них, в итоге будет реализовано. Об этом на пленарном заседании верхней палаты парламента сообщил сенатор Алексей Синицын.
По его словам, Минтранс уже подготовил проект приказа «Об утверждении порядка взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитанной на основе тарифов и сборов». Документ должен быть принят в ноябре взамен устаревшего норматива. В новой версии как раз и прописаны предложения Совета Федерации по авиабилетам, состоящим из нескольких сегментов.
«В проекте приказа учтены наши пожелания, направленные на устранение нарушения отдельных прав пассажиров. В пользу клиентов авиакомпаний, например, решен вопрос с возможностью продолжить рейс, состоящий из нескольких полетных сегментов без доплат при пропуске одного из них ранее. Сейчас такой билет аннулируется», – пояснил сенатор.
Он добавил, что после того, как документ будет принят, авиакомпании должны будут привести в соответствие с ним свою тарифную политику.
Как подчеркивают в Совфеде, на сегодняшний день при использовании билета, состоящего из нескольких перелетов, пассажиры часто попадают в неудобные ситуации. Так, если турист пропустил один рейс, то должен сразу уведомить авиакомпанию, чтобы сохранить остальные сегменты (или обратную дорогу, в случае с round trip). В противном случае их могут аннулировать.
При этом в авиационной отрасли к данной инициативе относятся в основном негативно. По мнению некоторых экспертов, она ломает ценовую политику перевозчиков и мешает им зарабатывать. Кроме того, новый регламент фактически противоречит международным правилам IATA и, скорее всего, приведет к удорожанию билетов.