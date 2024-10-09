Пара уволилась с работы, чтобы путешествовать по миру в автофургоне

Пара из Англии уволилась с работы, чтобы путешествовать по миру в автофургоне, пишет Good News Network.

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Крис и Марианна Фишер из Англии вернулись домой после четырехлетнего путешествия по 29 странам на своем фургоне Fiat Ducato, преодолев более 107 тысяч километров. В январе 2020 года пара решила оставить работу в Национальной службе здравоохранения и продать все свое имущество, чтобы «жить настоящим» — так начались их приключения.

Сначала супруги приехали в Европу, где они провели 18 месяцев во время локдаунов, вызванных пандемией COVID-19. Затем отправились в Соединенные Штаты, проехав часть легендарной трассы 66 и исследовали мексиканские просторы. Также Крис и Марианна смогли посетить Японию и Южную Корею, а после Малайзию, Таиланд, Индию и Пакистан.

Из-за отказа в визе в Китай пара направилась в Южную Африку, где путешествовала по Мозамбику, Зимбабве и Ботсване. Когда Крис и Марианна вернулись в родной Телфорд, там их встретили более 100 человек, выражая поддержку и восхищение их приключением.