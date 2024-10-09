Как безопасно забронировать номер в отеле

Интерес россиян к внутреннему туризму значительно вырос за последнее время. Только в июле количество путешественников по стране достигло 22,4 млн, а по оценкам экспертов, в 2024 году число поездок по России может превысить 90 млн.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре, каждый седьмой житель страны этим летом отдыхал в России. Самым популярным местом для размещения у туристов стали отели или гостиницы — там останавливались 33% россиян. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов, бронирующих номера в отелях, выросло на 7%. Так, в 2023 году путешественники по стране предпочитали останавливаться у родственников или друзей.

По статистике, каждый пятый опрошенный снимал жилье, каждый седьмой — останавливался в гостевом доме. Санаторий и палаточный лагерь предпочли по 6% респондентов соответственно. Любителей комфортного отдыха в гостиницах и отелях больше всего среди молодежи от 18 до 24 лет, в то время как гостевой дом или санаторий выбирают преимущественно россияне старше 45 лет.

При выборе сервиса для бронирования отелей россияне чаще всего обращают внимание на безопасность. По данным опроса, проведенного аналитиками Авито Путешествий, таких 24%. Каждый третий респондент отметил наличие круглосуточной поддержки на сервисе бронирования.

Важным фактором при выборе площадки для бронирования россияне назвали большой выбор предложений — так ответили 20% опрошенных. Еще 13% обращают внимание на систему скидок и бонусов.

Забронировать номер в гостинице или снять квартиру можно с помощью различных сервисов онлайн-бронирования. Так, в октябре на платформе Авито Путешествия появилась возможность безопасно забронировать номер более, чем в 13 тысячах отелей по всей России. И если раньше пользователям, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это стало доступно на одной площадке.

Из 13 тысяч отелей, представленных на Авито Путешествиях, 2 844 гостиницы расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2599 — в Москве и Центральном округе, 2 333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1 998 — в Поволжье, 1 839 — в Сибири, 1 062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.

За последний год, по данным сервиса, число арендодателей на платформе выросло на 20%. При этом, как отмечает руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, ключевым остается вопрос безопасности.

Как и при бронировании квартир или загородного дома на короткий срок, платформа обеспечивает безопасность транзакции. При необходимости можно связаться с сервисом через специализированную службу поддержки, которая работает круглосуточно и без выходных.