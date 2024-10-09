Пассажирку выгнали из самолета из-за пищевой аллергии

Пассажирка авиакомпании Delta пожаловалась, что члены экипажа выгнали ее из самолета после того, как она сообщила им о пищевой аллергии. Своей историей она поделилась в TikTok, на публикацию обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

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Элли Бреллис со слезами на глазах рассказала своим подписчикам, что она собиралась лететь из Лос-Анджелеса в родной Бостон, чтобы там обратиться ко врачу из-за аллергической реакции, которую она описала как «легкий анафилактический шок». Чтобы обезопасить себя во время полета, девушка сообщила сотруднику перевозчика о проблеме, а тот в ответ снял ее с рейса.

«Каким-то образом меня только что выгнали из самолета из-за аллергии», — возмутилась Бреллис, отметив, что пищевая аллергия считается инвалидностью в соответствии с законом об американцах с ограниченными возможностями здоровья. «Я что, дура? Это моя вина? Я не должна была говорить, что у меня аллергия?» — спросила подписчиков героиня ролика.

Девушка добавила, что сотрудники Delta забронировали ей билет на следующий рейс, а также попросили ее позвонить врачу и узнать у него, можно ли ей лететь.

В комментариях к ролику, который набрал более 79 тысяч просмотров, некоторые пользователи сети встали на сторону авиакомпании.

«Мне жаль, что вам приходится проходить через это. Но они боялись, что у вас может быть анафилаксия в самолете», «Если бы в полете что-то произошло, они бы не взяли на себя такую ​​ответственность», — написали юзеры.

В мае ведущая прогноза погоды телеканала BBC с семьей была снята с рейса из-за просьбы к попутчикам не есть орехи на борту. Женщина предупредила членов экипажа о том, что у ее ребенка сильная аллергия на арахис, которая может привести летальному исходу, и попросила сделать об этом объявление.