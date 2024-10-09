Сильная турбулентность во время полета довела пассажиров до рвоты

Самолет авиакомпании Air New Zealand сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за сильной турбулентности. Об этом пишет Otago Daily Times.

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Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Веллингтона в Данидин, Новая Зеландия. Лайнер дважды пытался приземлиться в точке назначения, но в итоге вернулся в новозеландскую столицу. Одна из пассажирок рейса, Меган, рассказала журналистам, что турбулентность во время полета довела нескольких ее попутчиков до рвоты.

Главный специалист по эксплуатационной безопасности Air New Zealand Дэвид Морган пояснил, что сложные погодные условия по всей стране влияют на полеты. Он подтвердил, что летевший в Данидин самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра, а последующий рейс и вовсе был отменен.

В мае у десятков пассажиров самолета, летевшего с африканского острова Маврикий в Европу, во время полета внезапно началась рвота. После приземления лайнер встретили экстренные службы.