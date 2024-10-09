Россияне рассказали, как развлекаются в путешествиях

Большинство россиян в путешествиях тратят до 100 тыс. рублей на развлечения.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис по покупке авиа- и ж д билетов. Каждый шестой респондент рассказал, что заказывает столик в дорогих ресторанах и ужинает с видом на достопримечательности.

12% балуют себя завтраком в постель или на балконе номера в отеле. Еще 7% отдыхающих снимают яхты и наслаждаются морскими и речными прогулками. Посещают концерты мировых звезд 5%.

Среди других развлечений в путешествиях россияне отметили индивидуальные экскурсии, полет на вертолете, заплыв с дельфинами.