В "Авито" заявили о возможности бронирования отелей

Сервис «Авито путешествия» запустил возможность бронирования номеров в более чем 13 тыс. отелей по всей России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Ранее сервис предоставлял только возможность выбора частной недвижимости для краткосрочного проживания. Оплата гостиничного номера происходит посредством сервиса, предусмотрена и возможность отмены бронирования.

Напомним, в апреле 2024 года сервис запустил «Авито путешествия». По данным сервиса, на сегодняшний день около 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. За последний год число арендодателей на платформе выросло на 20%, отметил руководитель направления Артем Кромочкин.

Как сообщалось ранее, в этом году наблюдается значительный рост интереса россиян к путешествиям по России. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Казань вошла в топ-5 популярных внутренних направлений: доля бронирований в столице Татарстана составила 2,7%. При этом спрос на поездки в Казань этой осенью вырос на 12,5%. В топ-10 самых популярных внутренних направлений также вошли Калининград (5,4%), Минеральные Воды (3,6%), Екатеринбург (2,8%), Махачкала (2,6%), Уфа (2,4%) и Тюмень (1,9%).