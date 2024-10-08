Билеты из Москвы на Бали в бизнес-классе сравнялись с экономом

Цены на перелет «Аэрофлотом» из Москвы в Денпасар (остров Бали) в ближайшее время в классах эконом и бизнес сравнялись. На это обратил внимание подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» блогер Иван Герасименко.

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Правда, произошло это не за счет снижения тарифов нацперевозчика на авиабилеты в бизнес-классе, а в связи с ростом прайсов на перелет в экономе на отдельную дату, а именно на 10 октября.

Билеты из Москвы на Бали по тарифу «эконом лайт» в этот день обойдутся в рекордные 223 тыс. руб. в одну сторону. С собой пассажир может взять только до 10 кг ручной клади. Провоз багажа возможен за дополнительную плату. Условия тарифа не предусматривают возврат билета: сдать такой документ нельзя, даже за деньги.

Место на рейсе «Аэрофлота» 12 октября по тому же маршруту, но в бизнес-классе по тарифу «базовый» можно заказать по сопоставимой цене – за 265 тыс. руб. В стоимость включен провоз чемодана весом до 32 кг, а также ручной клади до 15 кг. Возврат билета по-прежнему невозможен.

Отметим, что на 10-е число в самолете нацперевозчика по состоянию на 17:30 8 октября осталось всего одно место в салоне эконом. В бизнес-классе на 12 октября по схожему прайсу свободны еще 7 кресел.

«Пассажиры, наверно, решили, что эконом привычнее, да и 40 тыс. на дороге не валяются. Вот и разобрали эконом!» – шутливо комментируют этот парадокс туристы.

Впрочем, в другие октябрьские даты перелет на остров Бали «Аэрофлотом» становится доступнее. 12-го числа можно отправиться из Москвы в Индонезию за 136 тыс. руб., а 19-го – за 77 тыс.

Стоимость перелета one way в бизнес-классе в октябре-ноябре стабильна и составляет 265 тыс. руб. Исключение – 10 октября и 16 ноября, в эти даты билет обойдется в 365 тыс. руб. в одну сторону.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предлагает пассажирам рейсов из Москвы в Денпасар новую услугу Sleep+. Выкупив три или четыре соседних кресла, туристы смогут прилечь в любое время, кроме взлета и посадки. Для большего удобства пассажирам дадут матрас, подушку и плед.