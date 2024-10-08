Отмечаются массовые задержки рейсов во «Внуково»

Во «Внуково» сообщают о массовых задержаках рейсов, как на вылет, так и на прилет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«В аэропорту Внуково массовые задержки рейсов. Также некоторые самолеты, которые должны были совершить посадку во Внуково, направлены в другие аэропорты Москвы. Так, рейсы из Стамбула и Гюмри приземлятся в аэропорту Шереметьево, а из Тюмени — в Домодедово», — сообщает канал.

При этом, по данным источников издания, причиной для переноса рейсов стало обесточивание терминала D аэропорта. Официальной информации пока не поступало.

До этого вылет самолета из Екатеринбурга был сорван из-за фразы пассажира «мы все сейчас взорвемся».

В момент, когда воздушное судно уже было готово к взлету, пассажир Юрий сообщил бортпроводникам, что самолет заминирован. Пассажиров высадили в здание аэровокзала для повторного досмотра самолета и багажа.

Ранее мужчина открыл аварийный люк самолета во время задержки рейса в Пулково.