Как в 2025 году отдохнуть 62 дня, взяв всего 28 дней отпуска

Россияне в 2025 году могут отдохнуть 62 дня, взяв только 28 дней отпуска: один двухнедельный летом, а остальные — перед государственными праздниками или после них, рассказали «Газете.ру» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Большинству россиян по закону положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Можно разбить их пополам и отдохнуть дважды по две недели, а можно грамотно распорядиться выходными днями, приуроченными к праздникам, и устроить себе гораздо более продолжительный отпуск», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Так, новогодние каникулы в 2025 году можно растянуть на 15 дней, взяв два дня отпуска (9 и 10 января). В этом случае отдых продлится с 29 декабря по 12 января.

В феврале и марте продлить праздники не получится: 23 февраля выпадает на воскресенье, и положенный по закону дополнительный выходной перенесли на май. То же самое и с 8 Марта — этот праздник выпадает на субботу, и выходной день перенесен на июнь.

Отдыхать в майские праздники россияне будут в два этапа: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Если взять отпуск на три дня между праздниками и три дня перед ними (с 28 по 30 апреля), отдых продлится целых 16 дней. Этого хватит на полноценный отпуск, предполагающий длинный перелет, заметила Шелехова.

День России, который отмечается 12 июня, в следующем году приходится на четверг, но из-за переноса праздничных дней выходных будет четыре. Если к ним добавить еще три дня, с 9 по 11 июня, получатся девятидневные каникулы.

И наконец, День народного единства в ноябре, выпадающий на вторник. К нему добавили дополнительный выходной день в понедельник, 3 ноября, за счет рабочей субботы, 1 ноября. Компенсировать шестидневную рабочую неделю можно тремя днями отпуска, с 5 по 7 ноября, и тогда праздники продлятся восемь дней.