Россияне назвали важным безопасность площадки для бронирования жилья в поездках

"Авито Путешествия" открыл возможность бронировать отели по всей России, сообщили в компании. Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Сервис сотрудничает с более чем 13 тыс. отелей по всей стране. Для бронирования отеля необходимо выбрать желаемые даты и оплатить бронь через сайт или приложение "Авито". Забронировать номер на платформе можно в том числе в таких отелях, как "Националь", "Хилтон Ленинградская", Moscow Marriott Imperial Plaza, "Метрополь" и другие. В компании отметили, что сегодня порядка 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. Однако если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать несколько ресурсов, теперь это доступно на одной площадке. По словам руководителя направления "Авито Путешествия" Артема Кромочкина, ключевым для компании остается вопрос безопасности. "Процесс бронирования на "Авито Путешествиях" организован так же надежно, как и через отели", — заверил он. Кромочкин добавил, что над развитием "Авито Путешествий" работает 500 человек, включая почти 100 сотрудников из команды Product & Tech. "Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на "Авито". Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%", - сказал он. Кромочкин отметил, что сервис "Авито Путешествия" планируется сделать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей России. Согласно опросу "Авито Путешествий", при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором 24% пользователей назвали безопасность. Каждый третий респондент отметил важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки. В компании уточнили, что пользователи будут оплачивать гостиничный номер прямо на сервисе и смогут отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок. Также платформа выделит круглосуточную службу поддержки пользователей. Эксперты убеждены в своевременности нового запуска. "Открытие бронирования отелей - это логичный шаг развития для "Авито", он ориентирован на внутренний туризм. У платформы есть большая аудитория, которая уже доверяет бренду в разных направлениях, поэтому такое расширение предложения выглядит логичным. Плюс заключается в том, что компания потенциально может предлагать дополнительные услуги разного рода и более динамично развивать это направление, чем компании, которые сосредоточены лишь на сдаче номеров в отелях и разных объектов", - полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.