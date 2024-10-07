Туристы рассказали, как не опоздать на рейс

История с туристами, которые, прибыв в Шереметьево за 3 часа до вылета в Египет, все равно опоздали на свой рейс, всерьез обеспокоила других пассажиров, собирающихся на отдых в ближайшие дни. Нагрузка на столичные аэропорты продолжает увеличиваться. За 8 месяцев с начала года их трафик суммарно вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. За этот период он дошел до отметки в 50,4 млн человек.

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Во многом героям вышеназванной новости не повезло со временем. Судя по заверениям очевидцев, в воскресенье утром в аэропорту наблюдался коллапс. Очереди к стойкам регистрации и на паспортный контроль в терминале С начали рассасываться только после 10 утра.

Шереметьево рекомендует прибывать на внутренние рейсы минимум за 2,5 часа до вылета, на международные – за 3,5 часа. Нужно иметь в виду, что утренние часы, а также вечернее время – традиционный час пик. В эти периоды большая разлетка по регионам. Также пиковыми периодами на вылет являются вечера пятницы и воскресенья. Застрять в эти периоды можно и на транзите. Пассажирам рекомендуют рассчитывать время с запасом – регистрация на многие рейсы, например, у «Аэрофлота» начинается за 6 часов.

Некоторые часто летающие туристы взяли за правило приезжать раньше рекомендуемых графиков:

«Меньше чем за 4 часа не приезжаю на международные уже много лет, еще с ковида. Да, бывает, что быстро все проскочишь и сидишь посадку ждешь. Но это редкость. Чаще – везде очереди», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Однако далеко не все готовы «проводить полдня в аэропорту». Особенно те, кто путешествует с детьми. Найти, чем их увлечь, непросто даже на сам перелет, а уж что говорить про томительное ожидание.

Пассажиры жалуются на то, что на досмотрах в Шереметьево работает всего несколько лент. Несмотря на собравшиеся очереди, соседние коридоры не открывают. Такая же проблема часто наблюдается ими и на паспортном контроле при выезде за границу:

«Почему они при высокой нагрузке не включают большее количество коридоров? Зачем их тогда понастроили?»

На Домодедово и Внуково у туристов обид меньше. Здесь очереди меньше и можно приезжать в рекомендуемые интервалы до своей посадки. Попасть на какие-то большие очереди здесь шансов мало.

«Во Внуково всегда пусто и тихо. Людей в аэропорту раз в 10–15 меньше. Очень странное распределение трафика между аэропортами, – делятся наблюдениями туристы. – В Домодедово всегда хорошо. Вот только подходит он только тем, кто на юге Москвы живет».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не улетели из Москвы в Египет, прибыв в аэропорт за 3 часа до рейса.