Туристам предлагают отказаться от бумажных посадочных талонов

Авиакомпания Ryanair планирует с мая отменить бумажные посадочные талоны. Туристам придется регистрироваться на рейсы с помощью онлайн-приложения. Если телефон разрядится, сесть в самолет помогут сотрудники на выходе на посадку.

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Сейчас на стойках перевозчика в аэропорту берут плату в размере 55 евро, в то время как в онлайне услуга бесплатна. По данным компании, ее приложением уже пользуются 60% пассажиров – похоже, что услуга оформления на месте не выгодна лоукостеру. Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что изменения сократят количество работников и уменьшат цены на авиабилеты.

Однако далеко не все туристы готовы отказаться от привыных квитанций. Подписчики «Крыши ТурДома» отмечают разные трудности в реализации идеи. Так, стойки нужны не только и даже не столько для выдачи талонов, которые можно распечатать дома или в аэропорту, но и для оформления багажа. Потом, если все компании последуют примеру Ryanair, то придется скачивать приложение для каждой. Наконец, сервисы могут работать не всегда корректно.

«И если произойдет "сбой", то ты сам во всем виноват, ты опоздал», – пишут пользователи.

Но самое главное – бухгалтерии до сих пор часто не считают бумажный и электронный талоны равнозначными. А это особенно важно для тех, кто много ездит по командировкам.

В любом случае, у пассажиров должен быть выбор. Так считает более 40% проголосовавших в опросе «Крыши ТурДома». А вот примерно треть пассажиров нововведений не заметят – они давно регистрируются только онлайн.

Ранее «ТурДом» писал, что туристам в Шереметьево стало чуть проще искать потерянный багаж. В терминале D появился специальный автомат Lost & Found, который может заменить обычного сотрудника службы розыска багажа.