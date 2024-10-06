Что нельзя вывозить из некоторых стран отдыхающим

Туристам напомнили о сувенирах, вывоз которых за границу строго запрещен. За нарушение закона можно получить реальный срок лишения свободы или столкнуться с крупными штрафами.

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Так в Египте за попытку вывезти кораллы придется заплатить 1000 долларов, однако обработанные раковины под этот запрет не попадают. Важно помнить, что при их покупке обязательно сохранить чек.

В Греции запрещено вывозить камни, за исключением реплик, купленных в магазинах. В Турции могут возникнуть сложности с коврами, антиквариатом и холодным оружием.

В ОАЭ туристам запрещено вывозить семена растений и кораллы. Для драгоценных металлов, специй и благовоний требуются соответствующие сертификаты.

В Латинской Америке осторожно подходите к приобретению снеков и местных шоколадных изделий, особенно если ваш уровень английского языка оставляет желать лучшего. В некоторых из них могут содержаться наркотические растительного происхождения. За это грозит не только штраф, но и реальный тюремный срок.

Из Таиланда запрещено вывозить любые товары с изображением короля или флага, а также кокосы. В Тунисе запрещен вывоз местной валюты -динаров, медикаментов и изделий из кожи животных и пальм. В Китае под запретом антиквариат.

Ранее сообщалось, что в Турции не станут, по примеру Испании, вводить ограничения на употребление алкоголя в отелях с системой "всё включено".