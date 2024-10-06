Эксперты составили топ лучших приложений для организации путешествий

Эксперты TelecomDaily узнали, какие сервисы для организации путешествий наиболее востребованы среди россиян

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Сервисы «Путешествия в Т-Банке», «Альфа-Трэвел» и «Яндекс Путешествия» стали лучшими TravelTech-платформами по качеству клиентского сервиса в России. Такой рейтинг составило агентство TelecomDaily на основе опроса пользователей. «Путешествия в Т-Банке» получили наивысшую оценку — 4,56 балла из 5, в то время как «Альфа-Трэвел» и «Отелло» также показали хорошие результаты — 4,52 и 4,54 балла соответственно.

Среди самых популярных платформ в России пользователи отметили «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру» и «Туту.ру». В пятёрке лидеров также оказались «Авиасейлс» и OzonTravel. Однако стоит отметить, что только шесть из четырнадцати крупнейших сервисов достигли уровня результативности выше 50%. Это значит, что менее половины пользователей смогли успешно забронировать билеты или отели.

Примерно половина опрошенных использовали для этого мобильные приложения. Лидером по количеству пользователей стал сервис «Путешествия в Т-Банке» — 88%. За ним следуют Ozon Travel с 68% и «Альфа Тревел» с 63%. Если говорить о готовности рекомендовать сервисы, то на первом месте «Яндекс Путешествия» с индексом NPS в 56%, чуть ниже «Путешествия в Т-Банке» с 55%. Также в этот список входят «Авиасейлс» и «Суточно.ру», у которых показатели составили по 52%.