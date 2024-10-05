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Справки не требуются, но вы приносите: визовый центр Венгрии проверяет трудовые туристов

В полку визовых центров, требующих для оформления шенгена трудовые туристов, прибыло. VFS Global, выдающий документы на въезд в Венгрию в Петербурге, обновил список требований для заявителей. Выписка из трудовой за последние 10 лет теперь здесь обязательна для подачи заявления. Сегодня список документов обновился на сайте ВЦ.

Визовый центр Венгрии проверяет трудовые туристов
© tourdom.ru

А вот в московском филиале такого требования пока что нет. Однако это не значит, что подаваться на визу можно без выписки. Зная особо привередливый нрав консулов Венгрии и их щепетильные проверки всех броней, уже после первых сигналов об изменении стандартного пакета документов в консульствах других стран туристы решили самостоятельно уточнить, а нужны ли данные о трудовой деятельности в венгерском ВЦ.

И получили крайне странный ответ. Во время личных консультаций заявителей специалисты центра сообщили: хоть требования нет в Москве, но при подаче здесь, а также в любом другов венгерском ВЦ лучше справку все-таки приложить, так как консулы в разных округах могут иметь свой взгляд на этот счет.

Ранее TourDom.ru писал, что выписки из трудовых визовые центры могут требовать для проверки связей заявителя с организациями, оказавшимися под антироссийскими санкциями.

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