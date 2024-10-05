Визовый центр Венгрии проверяет трудовые туристов

В полку визовых центров, требующих для оформления шенгена трудовые туристов, прибыло. VFS Global, выдающий документы на въезд в Венгрию в Петербурге, обновил список требований для заявителей. Выписка из трудовой за последние 10 лет теперь здесь обязательна для подачи заявления. Сегодня список документов обновился на сайте ВЦ.

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А вот в московском филиале такого требования пока что нет. Однако это не значит, что подаваться на визу можно без выписки. Зная особо привередливый нрав консулов Венгрии и их щепетильные проверки всех броней, уже после первых сигналов об изменении стандартного пакета документов в консульствах других стран туристы решили самостоятельно уточнить, а нужны ли данные о трудовой деятельности в венгерском ВЦ.

И получили крайне странный ответ. Во время личных консультаций заявителей специалисты центра сообщили: хоть требования нет в Москве, но при подаче здесь, а также в любом другов венгерском ВЦ лучше справку все-таки приложить, так как консулы в разных округах могут иметь свой взгляд на этот счет.

Ранее TourDom.ru писал, что выписки из трудовых визовые центры могут требовать для проверки связей заявителя с организациями, оказавшимися под антироссийскими санкциями.