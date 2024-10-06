Названы самые выгодные месяцы для отпуска

В 2025 году тем россиянам, которые работают пять дней в неделю, выгоднее всего путешествовать в июле и октябре, считает директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин. Его цитирует РИА Новости.

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По словам эксперта, в этих месяцах будет 23 рабочих дня. Также брать отпуск можно в апреле, сентябре и декабре, потому что там 22 рабочих дня.

«Меньше всего — 17 рабочих дней — в январе 2025 года. Однако между новогодними каникулами и ближайшими выходными рабочими будут только четверг и пятница. Таким образом тем, кто захочет продлить свой отдых, не придется «терять» оплату за много «дорогих» рабочих дней», — сказал Становкин.

Он не советует отдыхать в мае, июне и ноябре, потому что в эти месяцы россиянам придется работать 18-19 дней. Становкин пояснил, что стоимость одного рабочего дня в отпуске высчитывается по среднему коэффициенту, а зарплата распределяется между количеством рабочих дней в месяце: чем меньше их, тем дороже каждый.

Ранее была названа страна, куда россияне едут чаще всего после Турции.