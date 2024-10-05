От экстрима до просветления: запущен новый сезон подкаста о путешествиях

Студия "Да будет talk!" запустила пятый сезон подкастов о путешествиях "Конюх Фёдоров".

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Каждую субботу мы представляем подборку новых подкастов, которые помогут лучше ориентироваться в мире аудиоконтента. В этом выпуске вы сможете ознакомиться с увлекательной, а главное, познавательной темой, которая обсуждалась на этой неделе.

Аудиопроект "Конюх Фёдоров" с каждым выпуском набирает популярность среди любителей путешествий. Совсем недавно стартовал уже пятый сезон этого увлекательного и трансформирующего подкаста. Он будет посвящён теме "Путешествие как преодоление себя". В его рамках гости будут делиться своими историями о физических и моральных испытаниях, с которыми они столкнулись, отправляясь исследовать мир. Они также обсудят, как эти трудности могут изменить человека в лучшую сторону.

Гости подкаста, опытные путешественники и любители активного отдыха, поделятся откровенными переживаниями, связанными с физическим и психологическим стрессом. Они расскажут, как выходили победителями даже из самых сложных испытаний, и как это повлияло на их дальнейшую жизнь.

В первом выпуске ведущие Анна Статва и Александра Михайловская встретят Анастасию Селифонову - тренера по развитию памяти и концентрации внимания, в прошлом журналиста и ведущую на телевидении, а также альпиниста-любителя. Её путешествия включают в себя водные походы, автомобильные поездки, трекинг и множество восхождений. Именно горы в своё время помогли Насте полностью изменить свой образ жизни. Теперь она уверена, что жизнь - это движение!