От экстрима до просветления: запущен новый сезон подкаста о путешествиях

От экстрима до просветления. Открываем новый сезон разговоров о путешествиях
Студия "Да будет talk!" запустила пятый сезон подкастов о путешествиях "Конюх Фёдоров".
Каждую субботу мы представляем подборку новых подкастов, которые помогут лучше ориентироваться в мире аудиоконтента. В этом выпуске вы сможете ознакомиться с увлекательной, а главное, познавательной темой, которая обсуждалась на этой неделе.
Аудиопроект "Конюх Фёдоров" с каждым выпуском набирает популярность среди любителей путешествий. Совсем недавно стартовал уже пятый сезон этого увлекательного и трансформирующего подкаста. Он будет посвящён теме "Путешествие как преодоление себя". В его рамках гости будут делиться своими историями о физических и моральных испытаниях, с которыми они столкнулись, отправляясь исследовать мир. Они также обсудят, как эти трудности могут изменить человека в лучшую сторону.
Гости подкаста, опытные путешественники и любители активного отдыха, поделятся откровенными переживаниями, связанными с физическим и психологическим стрессом. Они расскажут, как выходили победителями даже из самых сложных испытаний, и как это повлияло на их дальнейшую жизнь.
В первом выпуске ведущие Анна Статва и Александра Михайловская встретят Анастасию Селифонову - тренера по развитию памяти и концентрации внимания, в прошлом журналиста и ведущую на телевидении, а также альпиниста-любителя. Её путешествия включают в себя водные походы, автомобильные поездки, трекинг и множество восхождений. Именно горы в своё время помогли Насте полностью изменить свой образ жизни. Теперь она уверена, что жизнь - это движение!
Если говорить о моральной стороне, то она заключается в том, что человек начинает больше верить в свои силы. Когда, взобравшись на гору, ты смотришь вниз и осознаёшь, какой путь ты прошёл. Тебе не верится, что ты справился с такой сложной задачей. Это ощущение формирует уверенность в себе, которая затем распространяется и на другие сферы жизни. Если получилось здесь, значит, и там можно добиться успеха. Пусть это было трудно, но ты смог, - делится Анастасия Селифонова.